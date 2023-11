The Marvels nasconde un easter-egg collegato ai Fantastici 4: lo avete scoperto?

Il nuovo film del MCU The Marvels nasconde un easter-egg dedicato al mondo dei Fantastici Quattro, che però non tutti i fan della saga sono stati in grado di cogliere.

Come saprete, The Marvels racconta la storia 'intrecciata' di Captain Marvel, Ms Marvel e Monica Rambeau, supereroine interpretate rispettivamente daBrie Larson, Iman Vellani e Teyonah Parris, e parte del film vede il trio a lavoro per tentare di salvare i rifugiati Skrull sul pianeta di Tarnax, che Dar-Benn (Zawe Ashton) vuole distruggere per trasferirne l'atmosfera sul pianeta natale dei Kree, Hala.

I lettori di Fantastici Quattro non possono non riconoscere Tarnax - o più specificamente, Tarnax IV -, un pianeta che ha avuto un ruolo fondamentale nelle avventure originali della Prima Famiglia della Marvel. Creato da Stan Lee e Jack Kirby, Tarnax è apparso per la prima volta in Fantastic Four #18 del 1963, e durante la trama di quel numero i Fantastici Quattro affrontano il famigerato Super-Skrull (che fa la sua prima apparizione in questa storia) e il malvagio imperatore Dorrek VII. Il pianeta è poi apparso più volte nei fumetti Marvel, anche nelle avventure di Captain Marvel e degli Illuminati.

Nel frattempo, in attesa dell'annuncio ufficiale da parte dei Marvel Studios, continuano a correre senza sosta le voci relative al casting di Fantastici 4. La data d'uscita del film è fissata al 2 maggio 2025.