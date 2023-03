The Marvels, Monica Rambeau diventerà una mutante?

Monica Rambeau, ideata da Roger Stern e John Romita nel 1982, è stata la seconda Captain Marvel nel racconto fumettistico, caratterizzata dalla capacità di trasformarsi in energia elettromagnetica e viaggiare alle velocità della luce; eppure, nuove indiscrezioni suggeriscono che potrebbe trasformarsi in una mutante.

In un recente intervento, Eve L. Ewing e Luca Maeresca hanno parlato del film MCU The Marvels e del suo rapporto con la "nuova" Monica Rambeau (interpretata dall'attrice Teyonah Parris), suggerendo che il personaggio sarà legata alla nuova versione del Dio cosmico, L'Arcano (The Beyonder in lingua originale). Ecco spiegata la possibilità che la supereroina possa ottenere delle capacità da mutante, senza contare che a definirla in questo modo è la recente serie TV Ms. Marvel.

Eppure, il numero di questa settimana di Monica Rambeau: Photon sembra smentire l'ipotesi: la protagonista, ancora bambina, ha una fonte energetica personale. "Ho visto una giovane ragazza dai poteri stratosferici" appare scritto nelle vignette rettangolari, "abilità incredibili che sembravano impossibilitate... o riluttanti... nel trovare la propria manifestazione". In un'altra scena, invece, lei esprime tutta la propria crisi identitaria: "Non importa come sono arrivata a essere quella che sono. O sbaglio?". Altrettanto ambigua è la nomenclatura utilizzata dalla Marvel, che inizialmente sembrava optare soltanto per il termine "Inumani". Di certo, assisteremo a un personaggio del tutto originale: al riguardo, Teyonah Parris di The Marvels crede che la sua Monica Rambeau sia "merito dei fan".

Purtroppo, prima di assistere alla pellicola dovremo attendere ancora qualche mese: ecco spiegati i motivi dello slittamento del nuovo film MCU The Marvels.