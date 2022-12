The Marvels: il merchandising svela i nuovi costumi di Captain Marvel e di Ms Marvel

Dopo la prima immagine di The Marvels con le tre protagoniste Carol Danvers, Kamala Khan e Monica Rambeau per la prima volta insieme, sui social in queste ore sono trapelate nuove immagini dedicate a Captain Marvel e Ms Marvel.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, due nuovi modellini auto per la serie Hot Wheels ispirate al prossimo film Marvel Studios permettono di dare un'occhiata ai nuovi costumi di Ms. Marvel di Iman Vellani e di Captain Marvel di Brie Larson: la nuova tuta toglie una grossa quantità del rosso che caratterizzava la precedente, ma ne conserva ancora qualche traccia nella parte superiore rosso brillante e mantiene ovviamente l'iconico logo di Captain Marvel.

The Marvels vedrà il ritorno della vincitrice dell'Oscar Brie Larson nel ruolo di Carol Danvers/Captain Marvel, che i fan hanno visto l'ultima volta nella scena post credit di Ms Marvel. Insieme alla Larson nel sequel ci saranno anche la star emergente di WandaVision Teyonah Parris nei panni di Monica Rambeau e ovviamente l'amatissima Iman Vellani nei panni di Kamala Khan/Ms. Marvel, che si è fatta conoscere quest'anno con l'acclamata serie Disney+ omonima. Il sequel di Captain Marvel è diretto da Nia DaCosta (Candyman), da una sceneggiatura di Megan McDonnell, e include nel cast anche l'attrice inglese Zawe Ashton (Velvet Buzzsaw) nei panni dell'antagonista e il popolare attore sudcoreano Park Seo-joon in un ruolo non rivelato. Torneranno anche Samuel L. Jackson e Ben Mendelsohn, che prima però saranno rivisti nella serie Disney+ Secret Invasion in uscita nei primi mesi del 2023.

The Marvels arriverà nei cinema il 28 luglio 2023, come parte della Fase 5 dell'MCU.