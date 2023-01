The Marvels, il merchandise ha svelato il nome da supereroina di Monica Rambeau?

Qualche mese fa il merchandise di The Marvels ci aveva mostrato per la prima volta Monica Rambeau in abiti da supereroe, accanto a Carol Danvers e Kamala Khan. Ora, una foto da un libro per bambini, Meet the Marvels, mostra il nome della Rambeau.

Il merchandise di The Marvels sta anticipando e mostrando molti dettagli del film: partendo dai nuovi costumi di Captain Marvel e di Ms Marvel fino ad arrivare al nome da supereroina di Monica Rambeau.

"Monica era anche la supereroina chiamata Spectrum", così si legge nel libro di cui parlavamo all'inizio. Che questo sia dunque il nome ufficiale scelto da Monica Rambeau? I fan ne sono abbastanza sicuri, anche se per ora non c'è alcuna certezza.

Per saperlo probabilmente ci sarà da aspettare il 28 Luglio (data ufficiale finora). Intanto arrivano i primi dettagli della trama di The Marvels. Il film infatti andrà ad indagare e approfondire il finale tormentato della serie tv MsMarvel, soprattutto della scena post-credit che ha fatto tanto parlare. La rivelazione della fine dello show si ricollegherà dunque a The Marvels, soprattutto dopo la notizia dell'interconnessione dei poteri delle tre: il braccialetto magico di Kamala Khan aveva fatto scambiare l'eroina con Carol Danvers, rivelando che l'utilizzo dei poteri le fa scambiare di posto ogni volta.