The Marvels, il merchandise svela il nome da supereroe di Monica Rambeau

A distanza di qualche mese dal primo trailer ufficiale di The Marvels, in queste ore sul web è trapelato il nome da supereroe che Monica Rambeau adotterà nel Marvel Cinematic Universe.

Come potete vedere nell'immagine disponibile in calce all'articolo, il merchandise ufficiale di The Marvels dei Marvel Studios ha conferma che Monica Rambeau (Teyonah Parris) sarà conosciuta come Photon nell'universo cinematografico Marvel, a partire dal prossimo capitolo in uscita nei cinema di tutto il mondo a novembre 2023.

Per diverso tempo il nome in codice da supereroina che Monica Rambeau avrebbe preso nel MCU è rimasto sconosciuto, tuttavia l'ultima ondata di action figure Marvel Legends targate Hasbro, che si basano sui tre personaggi principali di The Marvels - Carol Danvers/Captain Marvel (Brie Larson), Kamala Khan/Ms. Marvel (Iman Vellani) e, naturalmente, Monica Rambeau - conferma che in The Marvels assumerà l'identità di Photon. Nel contesto dell'MCU, questo nome funge anche da omaggio alla madre di Monica, Maria Rambeau (interpretata dall'attrice Lashana Lynch), una pilota di caccia con il nominativo "Photon".

Creata da Roger Stern e John Romita Jr., Monica Rambeau è apparsa per la prima volta in "The Amazing Spider-Man" Annual #16 del 1982: è stata originariamente presentata come Captain Marvel, ed è stata la seconda Captain Marvel nella storia editoriale di Marvel Comics, avendo raccolto il testimone dal compianto Mar-Vell. Tuttavia, Monica ha assunto una serie di altre identità nel corso degli anni: nel 1996 adottò per la prima volta il nome Photon, poi nel 2005 è diventata nota come Pulsar. Monica ha cambiato nome in codice anche alcuni anni dopo, quando divenne Spectrum nel 2013. Più recentemente, nel 2022, Monica ha abbandonato il nome Spectrum e ha ricominciato a farsi chiamare Photon, quindi non dovrebbe sorprendere questa scelta per il nuovo film MCU.

Che cosa ne pensate? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti che trovate qui sotto.