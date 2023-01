The Marvels, Marvel annuncia a sorpresa un nuovo sceneggiatore: copione scritto a 8 mani!

Dopo aver dato una sbirciatina ai nuovi costumi di Captain Marvel e Ms Marvel grazie al merchandising di The Marvels, il nuovo cinecomix dei Marvel Cinematic Universe torna a far parlare di sé grazie ad un nuovo aggiornamento ufficiali arrivato direttamente dai Marvel Studios.

Lo studio cinematografico guidato da Kevin Feige, infatti, nelle scorse ore ha confermato che Zeb Wells sarà ufficialmente accreditato come sceneggiatore di The Marvels: è il quarto autore a firmare il copione del sequel di Captain Marvel, dopo gli sceneggiatori Elissa Karasik e Megan McDonnell e la regista Nia DaCosta, per uno script a otto mani.

Wells, vincitore di un Emmy Award e conosciuto come autore di fumetti dai fan della Marvel Comics, in precedenza aveva già firmato per i Marvel Studios un episodio della serie tv esclusiva di Disney Plus She-Hulk: Attorney at Law, il settimo, intitolato 'The Retreat'. E' anche noto per il suo lavoro, in qualità di sceneggiatore e regista, per Robot Chicken, che include Robot Chicken: Star Wars Episode II, nominato agli Emmy. Tra i titoli scritto per Marvel Comics, ricordiamo cui "Heroes For Hire", "Avengers" e vari titoli legati a "Spider-Man", oltre a "Venom: Dark Origin", "New Mutants" e la serie "Avenging Spider-Man" con Joe Madureira nel 2011.

The Marvels arriverà il 28 luglio 2023. In attesa di un trailer, scoprite la trama di The Marvels anticipata qualche mese fa in occasione del D23.