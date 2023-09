The Marvels, marketing sotto attacco: 'Brie non sembra Brie'

"Brie Larson non sembra Brie Larson" è l'accusa mossa dai fan nei confronti della campagna marketing sviluppata dai Marvel Studios per la promozione di The Marvels, turbolento sequel di Captain Marvel in arrivo il prossimo novembre al cinema.

The Marvels è tra i film più attesi dell'autunno: posticipato più volte, la seconda pellicola con protagonista Brie Larson nei panni di Captain Marvel ha condotto la propria campagna pubblicitaria in un clima non proprio sereno a causa degli scioperi che hanno messo in ginocchio il mondo di Hollywood. Ma le operazioni di marketing che hanno visto coinvolto The Marvels sono nell'occhio del ciclone per via di un poster (che trovate in calce all'articolo), raffigurante Kamala Khan di Iman Vellani, Carol Danvers di Brie Larson e Monica Rambeau di Teyonah Parris.

Un utente su Reddit, infatti, ha notato come sull'immagine di Captain Marvel siano state effettuate troppe manovre di Photoshop così invasive da non riconoscere più Brie Larson! Il post ha ricevuto subito un assenso generale tanto che i fan si sono chiesti (ironicamente) chi fosse l'attrice del poster. Con il suo carattere forte e la pungente ironia, Captain Marvel è tra gli eroi più apprezzati nell'MCU: con The Marvels, per la prima volta, vedremo sul grande schermo un trio eroico tutto al femminile.

Nell'attesa di scoprire tutti i poster del sequel di Captain Marvel, potete dare un'occhiata al nuovo teaser di The Marvels!