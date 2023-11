The Marvels parte malissimo: le prevendite sono le peggiori di sempre per l'MCU

The Marvels sembra essere in forte difficoltà, ma le brutte notizie pare non finiscano mai. Difatti c'è il rischio che la pellicola che vede come protagonista nuovamente Brie Larson possa di fatto essere il peggior debutto per un film Marvel, considerato il dato delle prevendite attuali.

Il secondo capitolo incasserà con tutta probabilità la metà del guadagno del primo durante il suo weekend di esordio. L’unica speranza per la nuova pellicola Marvel sembra essere il mercato cinese, che secondo le attuali proiezioni ha al momento il numero più basso di prevendite di sempre per l’MCU. Infatti, nel 2018 Captain Marvel ebbe una notevole spinta con un guadagno di 150 milioni di dollari proveniente dal paese orientale, e l'opera viene pubblicizzata in maniera aggressiva proprio come sequel diretto del primo nel tentativo di salvare la situazione, oltre alla pubblicazione di alcuni trailer che mostrano dettagli intriganti del film per attirare più pubblico possibile al cinema.

I dati delle prevendite attualmente indicano che “The Marvels” avrà un’apertura peggiore di qualsiasi cinecomic uscito post-pandemia, ad esclusione solamente di “Shazam! Fury of the Gods!”. Il rischio ormai concreto è quello di ottenere un risultato inferiore addirittura rispetto a Black Adam e The Flash. In ogni caso, se ancora non lo avete visto, qui potete trovare l’ultimo trailer di The Marvels.