The Marvels, Lashana Lynch su Maria Rambeau: 'Leggere della sua morte fu così triste'

La morte di Maria Rambeau è stata senz'altro uno dei momenti più toccanti di WandaVision: prima dei fan, però, a soffrire fu l'interprete della madre della futura Photon, vale a dire Lashana Lynch, che fu avvisata con largo anticipo del fatto che il suo personaggio avrebbe dovuto affrontare un cancro incurabile.

Mentre una foto di Lashana Lynch a cena con Teyonah Parris fa sognare i fan in vista di The Marvels, dunque, proprio l'attrice è tornata a parlare del modo in cui Kevin Feige volle metterla a corrente del destino della sua Maria: "Kevin Feige, che è una bravissima persona, mi mandò personalmente un'e-mail molto tempo prima, più di un anno, forse un anno e mezzo prima della messa in onda di WandaVision, e mi spiegò ciò che sarebbe accaduto" sono state le sue parole.

Lynch ha poi proseguito: "Fu così triste da leggere, perché penso che Maria abbia avuto un impatto enorme su Captain Marvel e che tutti abbiano provato grande empatia per lei, sono soddisfatta del lavoro svolto con lei e del fatto che [gli Studios] siano stati in grado di mandare avanti la sua eredità grazie a sua figlia".

Vi piacerebbe vedere Maria Rambeau fare la sua comparsa in qualche flashback nel prossimo film con Brie Larson? Diteci la vostra nei commenti! Vediamo, intanto, come procedono gli allenamenti di Brie Larson per The Marvels.