The Marvels, Kamala ha citato una delle scene più iconiche di tutto l'MCU

Ve lo diciamo subito ma lo leggete anche aprendo la news: ci saranno spoiler sul finale di The Marvels perciò se volete proseguire la lettura siete ampiamente avvertiti. Perché il personaggio di Kamala Khan ha citato una delle scene più iconiche di tutto l'MCU.

Chi ha visto il film se ne sarà accorto, perché la scena finale del lungometraggio di Nia DaCosta (qua la nostra recensione di The Marvels) cita uno dei momenti fondanti di tutto il Marvel Cinematic Universe, cioè la post-credit del primo Iron Man del 2008.

In quella scena Nick Fury andava per la prima volta a trovare Tony Stark dopo che il personaggio di Robert Downey Jr. aveva ammesso al mondo intero di essere Iron Man. E quella piccola scena racchiudeva già l'idea di quello che sarebbe arrivato, degli Avengers e dell'universo condiviso. Fury infatti reclutava formalmente Tony Stark parlandogli appunto del progetto Avengers, sottolineando il fatto che non era il solo al mondo a fare il supereroe.

Nell'ultima scena di The Marvels succede la stessa cosa, solo che è Kamala Khan ad andare da Kate Bishop e parlare del suo progetto di formare una squadra di supereroi giovani, che molto probabilmente diventeranno gli Young Avengers. E Ms. Marvel, nel suo modo divertito e ancora un po' inesperto, cerca di replicare il discorso di Nick Fury alla giovane apprendista di Hawkeye che sembra già convinta di entrare a far parte di un team. Tra l'altro, quando potremo vedere gli Young Avengers nel MCU?

Insomma un modo della Marvel per autocitarsi e anche per far evolvere il personaggio di Kamala Khan, ora pronta a guidare una squadra di supereroi.

E voi avevate beccato la citazione? Vi è piaciuta la scena in The Marvels? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!