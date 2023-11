The Marvels è ispirato a Final Fantasy 7 Advent Children: parla Nia Da Costa

Durante la prima mondiale di The Marvels, la regista del nuovo film del Marvel Cinematic Universe dei Marvel Studios Nia Da Costa ha rivelato che il cinecomic con Brie Larson, Teyonah Parris e Iman Vellani è ispirato nientemeno che a Final Fantasy 7: Advent Children.

Parlando con IGN, la regista ha spiegato di essere una grande fan di quel film d'animazione, impreziosito da "alcune scene di combattimento davvero fantastiche e una sequenza finale incredibile", e che a quanto pare ha ispirato molti elementi di The Marvels, citandolo addirittura nel suo pitch iniziale per il film durante una delle prime riunioni con i Marvel Studios. Allo stesso tempo, però, Nia Da Costa ha specificato che non voleva trasformare The Marvels in un videogioco, e che ha lavorato per tenere ben distinti i due medium.

Per coloro che non hanno familiarità con la saga di Final Fantasy, basti dire che Final Fantasy VII Advent Children è un film d'animazione del 2005 che funge da sequel diretto del gioco Square Enix del 1997, recentemente tornato in auge grazie alla trilogia di remake di Final Fantasy VII in corso di pubblicazione. Il film è ambientato due anni dopo la sconfitta di Sephiroth, e rivela nuovi dettagli su cosa è successo al cast di protagonisti del gioco, inclusi personaggi come Cloud, Tifa, Barret e Vincent.

The Marvels è in programmazione nei cinema italiani. Per altre letture, scoprite quante scene post-credit nasconde The Marvels.