The Marvels, insider sicuri: La scena post-credit farà felici I fan di Young Avengers

Il Nick Fury di Samuel L. Jackson è appena tornato sugli schermi di Disney+ con la nuova serie Marvel Secret Invasion, ma tra qualche mese i fan lo ritroveranno anche al cinema nel sequel di Captain Marvel e Ms Marvel, The Marvels, protagonista di un recente test-screening ufficiale della Disney.

Come sempre, queste proiezioni di prova si rivelano essere un vero e proprio banchetto di informazioni per gli insider e gli scooper della rete, e infatti a poche ore dalla proiezione - che si dice sia andata molto bene tra il pubblico dei presenti - il popolare leaker Can we get some toast, associato del famoso My time to shine, ha subito preso parola sulla sua pagina ufficiale di Twitter per rivelare qualche prima informazione sulla scena post-credit di The Marvels. Non proseguite oltre nella lettura, se non volete correre il rischio di incappare in qualche potenziale spoiler...

Se siete ancora con noi, vi riportiamo la descrizione della scena post-credit di The Marvels ottenuta da Can we get some toast: fondamentalmente, sembra proprio che dopo tanti anni di attesa il sequel di Captain Marvel getterà finalmente le basi per Young Avengers, con Kamala Khan (Iman Vellani) che alla fine del film userà un tablet - che Nick Fury (Samuel L. Jackson) sfrutta per tenere traccia degli eroi in attività - per mettersi in contattato con Kate Bishop, la nuova Occhio di Falco (Hailee Steinfeld): Ms Marvel si reca fisicamente a casa di Kate, e le racconta la sua avventure con Carol Danvers (Brie Larson) e Monica Rambeau (Teyonah Parris), prima di proporre di formare una squadra di giovani eroi, domandandole: "Sapevi che anche Ant-Man ha una figlia?!".

La descrizione della scena sembra alquanto specifica a ricca di dettagli, ma al momento chiaramente impossibile stabilire quanta verità ci sia. Vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti, nel frattempo diteci che cosa ne pensate nella sezione dei commenti disponibile qui sotto.

The Marvels uscirà l'8 novembre: per altri contenuti, scoprite quale sarà il nome da supereroe di Monica Rambeau in The Marvels grazie al merchandise ufficiale del film.