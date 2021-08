The Marvels, iniziate le riprese! Brie Larson: 'Ci saranno tante succose sorprese'

A poche ore dalle indiscrezioni circa il possibile ritorno di Jude Law nel Marvel Cinematic Universe, la superstar vincitrice del premio Oscar Brie Larson ha annunciato che le riprese di The Marvels sono ufficialmente cominciate.

Durante una sua recente apparizione sul podcast di Jess Cagle, quando le è stato chiesto del prossimo progetto dei Marvel Studios, l'attrice ha anticipato delle "succose" sorprese in arrivo nel sequel ufficiale di Captain Marvel: "Perbacco. C'è così tanta roba che bolle in pentola. Dietro le quinte stanno succedono un sacco di cose davvero succose delle quali al momento purtroppo non posso dire una parola. Ma ragazzi, oh ragazzi, è roba buona! E ne sarete davvero entusiasti."

Seguendo la scia di Black Widow, che ha visto Yelena Belova mettere il mirino su Occhio di Falco, e poi Loki, che ha visto Sylvie creare il Multiverso eliminando una variante di Kang il Conquistatore, il Marvel Cinematic Universe sta iniziando a modificare i suoi orizzonti: i fan non vedono l'ora di scoprire come cambierà lo status quo della cosmologia della saga, ora che il franchise di Captain Marvel è stato a sua volta modificato in The Marvels. Che questi segreti "succosi" anticipati da Brie Larson abbiano a che fare con Ms. Marvel e la sua serie tv stand-alone in arrivo tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022? Staremo a vedere.

The Marvels uscirà l'11 novembre 2022. Nel cast anche Teyonah Parris e Iman Vellani, che riprenderanno i loro ruoli di Monica Rambeau e Ms. Marvel.