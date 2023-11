The Marvels è stato influenzato da Iron Man 3: parla la regista

La regista Nia DaCosta debutterà nel Marvel Cinematic Universe con The Marvels, sequel di Captain Marvel. Nonostante il film spinga la narrazione verso il futuro del franchise è un film del passato ad aver influenzato pesantemente The Marvels, come ha confessato proprio Nia DaCosta nel corso di una recente intervista.

In Iron Man 3 è presente Extremis, un siero sperimentale rigenerante in grado di far guarire da lesioni invalidanti. Tuttavia, il processo, proprio perché sperimentale, è altamente instabile ed esiste il pericolo di esplosione tra coloro che se lo iniettano. Su Everyeye potete rispolverare la vostra conoscenza sul terzo film diretto da Shane Black con la recensione di Iron Man 3.



Ma in che modo Extremis ha influenzato The Marvels? Ecco le parole di DaCosta:"Oh, Iron Man 3. Lo adoro tantissimo, innanzitutto. Penso che sia uno dei migliori film Marvel. Ma anche, in un senso davvero pratico, l'effetto Extremis, che ho davvero amato nel film, ha influenzato un'altra cosa che abbiamo fatto nel film e che vedrete quando lo guarderete".



In Iron Man 3, uscito nelle sale nel 2013, Tony Stark (Robert Downey Jr.) è traumatizzato da quanto accaduto con gli Avengers e nonostante ciò si trova costretto ad affrontare una nuova minaccia: il Mandarino, interpretato nel film da Sir Ben Kingsley.



Per prepararvi al meglio al film scoprite il trailer finale di The Marvels, con protagoniste Brie Larson, Teyonah Parris e Iman Vellani.