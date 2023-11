The Marvels, quali indizi offre il film sull'andamento generale dell'MCU?

L'arrivo nelle sale di The Marvels è stato accolto in maniera abbastanza tiepida e, addirittura, secondo molti, negativa. Nonostante ciò, il film si è rivelato essere uno snodo fondamentale per le trame future del Marvel Cinematic Universe. Ma in che modo la pellicola potrebbe indirizzare il futuro?

Mentre alcuni ipotizzano che a causa del flop di The Marvels non sarà realizzato nulla sugli Young Avengers, la realtà è che l'MCU, nonostante secondo molti sia vittima della sua crisi più profonda caratterizzata da film che non incassano più come una volta e una delusione diffusa dei fan, sta prendendo una direzione che, al momento, non sembra essere molto chiara. E' dal post Endgame che vengono gettati indizi nei vari film ma i nodi non sono ancora venuti al pettine. The Marvels però, sembra essere la pellicola che maggiormente, fino ad ora ha gettato più ami per il futuro del franchise.

La scena post-credit

La scena dopo i titoli di coda di The Marvels ha aperto ancor di più la strada al multiverso creando nuove ipotesi su realtà alternative che potrebbero essere legati sia al modo di concepire il tempo e la linearità presentato in Loki che con il "velo" mostrato nel cuore di The Marvels. Il momento chiarisce ancor di più quanto, l'intenzione sia quella di rendere il multiverso il centro della macrotrama della Marvel.

Gli Young Avengers

Si era già capito che i Marvel Studios stessero puntando alla creazione degli Young Avengers. Il modo in cui, in ogni serie tv, ha lanciato un piccolo indizio e presentato un personaggio appartenente al team nel mondo dei fumetti, ha trovato il suo compimento in The Marvels nel quale Kamala diventa una vera e propria Nick Fury dei poveri pronta a reclutare e a "creare" una nuova squadra.

Il ruolo di Monica

Con Monica Rambeau bloccata "dall'altro lato", la situazione diventa allo stesso tempo, più semplice e più complessa. Se da un lato potrebbe essere un problema e la causa di una nuova rottura nel multiverso conosciuto e non, dall'altro avere qualcuno presente in un'altra dimensione potrebbe essere un grande vantaggio narrativo in vista di Secret Wars.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione di The Marvels. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!