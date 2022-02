The Marvels, quanto sarà importante il film con Brie Larson per il MCU?

L'incredibile successo del film di Captain Marvel arrivato in sala tre anni fa, ha assicurato un solido futuro per il Marvel Cinematic Universe, spianando la strada a The Marvels, seconda pellicola dedicata alla supereroina. Tuttavia molti si chiedono: quanto sarà effettivamente importante The Marvels per il futuro dell'MCU?

Secondo un insider molto vicino agli Studios, qualche mese fa Kevin Feige avrebbe promesso a Larson una cosa importantissima: che Cap Marvel sarà il volto del MCU. Dunque il film a lei dedicato in arrivo dovrebbe garantirle proprio questo, un ruolo in primo piano, che nel tempo non ha mai conquistato a causa della presenza dei personaggi OG, a cui ha dovuto lasciare (giustamente) più spazio nei film corali. Tuttavia, con l'addio di Tony Stark & company, potrebbe essere proprio lei la leader del futuro. O comunque uno degli elementi principali della squadra.

The Marvels, infatti, pur collocandosi nella Fase 4, segnerà effettivamente un nuovo inizio, soprattutto per quanto riguarda la squadra degli Avengers, di cui attendiamo con impazienza un quinto capitolo. Certo, i recenti problemi della Marvel con Brie Larson potrebbero essere un ostacolo in ottica futura, portando al sacrificio di una protagonista potentissima come Captain Marvel. Si spera, ovviamente, che così non sarà, e che si riesca a seguire i piani prestabiliti. Noi restiamo in attesa.