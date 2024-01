The Marvels, l'imbarazzante incontro tra Ms. Marvel e Valchiria nella scena tagliata

Il trio di super eroine composto da Carol Danvers, Kamala Khan e Monica Rambeau in The Marvels segna un primato come primo film Marvel tutto al femminile. Ma record negativi a parte, il sequel di Captain Marvel ci ha regalato anche alcuni attesi ritorni tra cui Nick Fury di Samuel L. Jackson e Valchiria di Tessa Thompson.

Proprio quest'ultima è stata protagonista di una scena tagliata dal film e pubblicata da IGN su Twitter che testimonia un imbarazzante incontro con Ms. Marvel aka Kamala Khan ( Iman Vellani): la clip ( che trovate in calce all'articolo) vede Ms. Marvel catapultata nella navicella spaziale di Captain Marvel: ovviamente, Kamala Khan che nutre una profonda ammirazione per l'eroina di Brie Larson non sta più nella pelle nel trovarsi nel quartier generale di Captain Marvel e proprio in quella circostanza risponde a una videochiamata proprio da parte di Valchiria.

Una volta presentatasi, il personaggio di Tessa Thompson allude alla possibilità che Carol Danvers si sia "sposata di nuovo" ( chiaro riferimento al principe Yan) ma Kamala la corregge in tempo per chiudere quell'imbarazzante chiamata. Un attimo e Captain Marvel, attraverso questo strano cambio di poteri, torna nella sua nave. Ma questa interazione assume una luce nuova se collegata al finale di The Marvels e al sospetto che tra Carol Danvers e Valchiria ci sia stato del tenero. La reazione di Valchiria potrebbe sia essere interpretato come puro stupore che come gelosia.

Tra i box office più disastrosi per Marvel Studios, The Marvels ha chiuso un 2023 deludente per il franchise di supereroi: malgrado i presupposti non siano i migliori per Captain Marvel 3, è più che certo che rivedremo ancora Captain Marvel!