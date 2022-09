The Marvels, Iman Vellani rivela che nel film vedremo la famiglia Kahn al completo!

Iman Vellani ha approfondito suo arrivo in The Marvels al D23 Expo. La giovane attrice ha parlato durante il red carpet ai microfoni di Marvel.com, dove >strong>ha rivelato che vedremo qualcosa in più della famiglia Kahn composta da Yusuf, Muneeba e Aamir. La notizia ha ovviamente entusiasmato la protagonista della serie Ms. Marvel.

"Ci sarà più famiglia Khan! Sono così eccitata", ha rivelato Vellani. "Loro hanno un ruolo così divertente... Non è uno spoiler: hanno un ruolo davvero eccezionale nel film e sono davvero entusiasta che le persone vedano il viaggio che stanno facendo".

Anche l'attrice che interpreta la madre della supereroina sullo schermo ha parlato ai microfoni di EW, dove ha rivelato quanto sia importante da un punto di vista di rappresentazione vedere una famiglia così sullo schermo per molti. Tanti i ringraziamenti che ha ricevuto infatti nel tempo. "È una relazione come le altre. Non c'è solo il punto di vista dei superpoteri. C'è anche la questione di crescere un adolescente, e credo che sia mostrato in modo molto realistico - tipo, posso uscire? Posso farlo? E [Muneeba] dice no. Devo dire che Kamala è il mio quattordicesimo figlio dell'Asia meridionale", ha riso Shroff. L'attrice infatti è diventata una specie di punto di riferimento, e ha scherzato sul fatto che in ben 14 prodotti l'hanno vista nel ruolo di madre: un vero record.

E voi, siete felici di rivedere la famiglia Kahn nel film? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, nel corso del D23 è stata svelata la trama di The Marvels!