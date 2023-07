The Marvels, Iman Vellani: 'Nia DaCosta? Anche se voleva decapitarci non lo dava a vedere'

Non sempre sul set di un film regna la massima serenità, ma The Marvels ha fortunatamente evitato problemi di questo genere: secondo Teyonah Parris e Iman Vellani, infatti, la regista Nia DaCosta è stata bravissima a dar loro le giuste indicazioni mantenendo la calma anche in momenti in cui sarebbe stato lecito dare di matto.

Mentre il nuovo trailer di The Marvels ci riporta a spasso nel Multiverso, le due protagonista del nuovo film targato MCU si dicono infatti assolutamente soddisfatte del modo in cui la regista ha saputo gestire l'ambiente lavorativo: "Ti basta lavorare con lei una sola volta per dire: 'Ok, siamo migliori amiche'. Amo il fatto che sia così intelligente e che abbia una visione delle cose così forte" sono state le parole di Teyonah Parris.

All'attrice di Monica Rambeau ha subito fatto eco la nostra Ms. Marvel: "Poi ha queste vibes di rilassatezza. Questi film non sono facili da girare, ci sono milioni di pezzi in continuo movimento. Lei e Mary Livanos hanno fatto un lavoro incredibile nel tenere sempre alto il morale. Anche quando avrebbero voluto decapitare qualcuno non l'hanno mai dato a vedere, non hanno mai sfogato il loro stress su altre persone". Vedremo se tutta questa serenità avrà dato i suoi frutti: nell'attesa, scopriamo in che modo The Marvels si pone con Secret Invasion in termini di timeline.