The Marvels, Iman Vellani su Brie Larson: 'È come una sorella maggiore per me'

The Marvels è senza dubbio uno dei film di cui più si sta parlando negli ultimi tempi, e mentre siamo curiosi di capire come il pubblico accoglierà il nuovo film Marvel in uscita nel novembre 2023, una delle protagoniste, Iman Vellani, ha parlato dell’ammirazione che prova verso la collega Brie Larson.

Sembra che, nonostante tutto, il buonsenso inizi a farla da padrone per quanto riguardi le polemiche sulle dichiarazioni femministe di Brie Larson, e, mentre The Marvels si appresta a portare al cinema un team di supereroine pronte a salvare il mondo, l’attrice pakistana Iman Vellani ha rilasciato dichiarazioni al magazine People a proposito del grande rispetto che prova per la sua co-protagonista nel film di Nia DaCosta, paragonandola a una specie di sorella maggiore: “Siamo molto vicine e a dirla tutta è quasi una sorella maggiore per me a questo punto. Mi ha insegnato tanto su come prendermi cura di me stessa e sull’importanza di proteggermi mentalmente e fisicamente. Apprezzo tantissimo la nostra relazione”.



Non vediamo l’ora di capire come questo gruppo tutto al femminile possa cambiare le dinamiche del Marvel Cinematic Universe cambiando il paradigma delle opere della Casa delle Idee raccontando la storia da un punto di vista quasi del tutto nuovo.

Se è vero, come è vero, che il trailer di The Marvels è diventato rapidamente il più odiato del MCU, siamo certi che la curiosità e il buonsenso prevarranno sui pregiudizi insensati di pochi e che i fan dei cinecomic finiranno per dare una possibilità all’opera della regista di Candyman.