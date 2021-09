The Marvels: guardate l'intenso allenamento di Brie Larson in stile anni '90!

Mentre si sono da poco concluse le riprese di The Marvels in Italia, per la precisione nella splendida cornice calabrese di Tropea, Brie Larson ha condiviso con i fan due nuovi video del suo intenso allenamento per il ruolo nel sequel di Captain Marvel.

Potete trovare i post pubblicati dall'attrice su Instagram in calce alla notizia. In onore dell'ambientazione del film che ha firmato il debutto di Carol Danvers nel MCU, uno dei due video presenta un filtro in pieno stile anni '90.

Diretto da Nia DaCosta (arrivata da poco nelle sale con il reboot di Candyman) su una sceneggiatura di Megan McDonnell (WandaVision), il film vedrà nel cast anche Teynoah Parris nel ruolo di Monica Rambeau e soprattutto Imen Vellani nei panni di Ms. Marvel (da lì il titolo del film), il cui debutto avverrà nella serie TV targata Disney+ a lei dedicata in arrivo nei prossimi mesi. The Marvels ha un'uscita prevista nelle sale cinematografiche l'11 novembre 2022, mentre restiamo in attesa di novità sul vociferato rinvio di Ms. Marvel su Disney+.

La trama della pellicola è ancora tenuta sotto segreto, ma dato il legame tra le protagoniste e gli Skrull potrebbe essere in qualche modo legata alla serie di Secret Invasion con Samuel L. Jackson (Nick Fury) e Ben Mendelsohn (Talos).