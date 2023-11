The Marvels è nei guai: la peggior partenza di sempre al box office USA per il MCU

Dopo i primi incassi non proprio eccezionali in Italia di The Marvels, il nuovo film del Marvel Cinematic Universe ha esordito anche sul mercato Nord-Americano ma il trend purtroppo non è cambiato, con primi incassi da record negativo per la storia dei Marvel Studios.

Il film dei Marvel Studios ha iniziato la sua corsa domestica con appena 6,6 milioni di dollari dalle anteprime di giovedì sera, una cifra ben lontana dai 20,7 milioni di dollari guadagnati dal suo predecessore Captain Marvel, film che nel 2019 alla fine guadagnò 153,4 milioni di dollari durante il weekend di apertura. Naturalmente, all'epoca ad aiutare fu il fatto non esattamente trascurabile che il film con Brie Larson arrivò nelle sale nel momento di maggior popolarità del Marvel Cinematic Universe, e soprattutto venne usato come 'ponte' tra Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Dalle proiezioni di tre settimane fa era state prevista per The Marvels un'apertura da 75-80 milioni di dollari in Nord-America ma ora, come per quasi tutti i titoli rilasciati dopo la pandemia, quei numeri sono scesi drasticamente. Stando ai nuovi tracciamenti, il film dovrebbe esordire probabilmente tra i 60 e i 65 milioni di dollari, una delle aperture più basse di sempre per la storia del MCU (attualmente il record negativo appartiene a L'incredibile Hulk, 55,4 milioni di dollari, e al primo Ant-Man, 57,2 milioni di dollari). Per un paragone più recente, The Flash ha esordito con 9 milioni dalle anteprime del giovedì.

