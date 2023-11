The Marvels, quale futuro per Kamala Khan? Risponde Iman Vellani

The Marvels offre degli indizi sull’andamento generale del MCU, mentre Iman Vellani ha parlato del futuro di Kamala Khan e del suo viaggio all’interno dell’universo Marvel.

L’interprete di Ms. Marvel ha spiegato all’Hollywood reporter come il percorso intrapreso dal suo personaggio sarà significativamente diverso dopo le sue avventure assieme a Carol Denvers:

"Penso che Kamala non metterà le persone su un piedistallo. Io e lei stiamo facendo un percorso molto simile. Sono migliorata molto nel non ritenere le celebrità il più alto standard possibile. Sono ancora umani. Indossano ogni giorno i pantaloni proprio come noi. Credo che Kamala stia affrontando lo stesso percorso per umanizzare le persone che ama e rendersi conto che non sono perfette, soprattutto Carol. Lei non è una buona leader. Carol ha subito molti traumi ed è stata forzata a reprimere le sue emozioni. Non capisce come essere pienamente vulnerabile di fronte ad altre persone e a una squadra. Invece per Kamala è tutto ciò che ha sempre voluto. Vuole una squadra ed è pronta per questo. Quindi è davvero la più intelligente e matura dal punto di vista emotivo tra le tre Marvel, e sa comprendere le persone molto bene. Molti degli altri personaggi possono imparare molto da lei".

Un’evoluzione verso la maturità, sia per l’interprete sia per il suo personaggio, dopo gli avvenimenti di The Marvels (qui trovate la nostra recensione di The Marvels). E voi cosa ne pensate del personaggio di Ms.Marvel? Vi convince come futura leader? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.