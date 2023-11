The Marvels: quali fumetti Marvel Comics hanno ispirato il film MCU?

Ovviamente The Marvels non è ispirato solo a Final Fantasy 7, ma affonda le sue radici anche e soprattutto nei fumetti Marvel Comics: nello specifico, quali albi hanno influenzato la regista Nia Da Costa durante la lavorazione del nuovo film Marvel Cinematic Universe?

Per rispondere a questa domanda bisogna notare come The Marvels sia a tutti gli effetti un nuovo crossover per i Marvel Studios, che oltre ad essere il sequel del film Captain Marvel del 2019 è anche il seguito delle storie raccontate nelle serie tv Disney+ WandaVision, Ms. Marvel e Secret Invasion. Per questo motivo, è stato impossibile per la regista Nia DaCosta basarsi su un unico fumetto, con la fonte di ispirazione arrivata dai più diversi e disparati albi Marvel: ad esempio, durante un'intervista con GamesRadar, ll regista, che ha co-scritto il film insieme a Megan McDonnell ed Elissa Karasik, ha rivelato che Amazing Spider-Man Annual #16 del 1982 ha avuto una grande influenza sul film, così come la più recente serie a fumetti di Captain Marvel scritta da Kelly Sue DeConnick, che vede Carol Danvers alle prese con problemi di alcolismo.

"C'è stato il primo numero in cui incontriamo Monica Rambeau, che debutta in un fumetto di Spider-Man. Lui la scova in un aeroporto e il suo senso di ragno inizia a vibrare, e il testo dice: 'Chi è quella signora?', cosa che adoro. Poi, per Captain Marvel, c'è un momento in uno dei numeri di DeConnick in cui lei fondamentalmente è un'ubriaca fradicia, un'alcolizzata in via di guarigione. Questa storia ci è servita per sviluppare maggiormente il personaggio di Carol. Infine direi, beh, i primi sei numeri di Ms. Marvel sono semplicemente perfetti, quindi abbiamo tirato fuori anche quelli."

Nessuna menzione ai fumetti degli X-Men, sebbene le indiscrezioni sul ritorno degli X-Men in The Marvels siano sempre più rumorose. The Marvels debutta oggi nei cinema italiani.