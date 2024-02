The Marvels, nuova foto svela un grosso cambiamento al costume di Ms Marvel

The Marvels è stato un fallimento per Disney ma oltre il catastrofico box office, il sorriso è finalmente tornato sul volto di Brie Larson che per annunciare il debutto di The Marvels su Disney+ ha pubblicato alcuni scatti inediti.

Scorrendo il carosello pubblicato dall'attrice, però, non si nota soltanto Captain Marvel decisamente più rilassato bensì anche un inedito costume di Ms Marvel aka Kamala Khan che potrebbe far riferimento alla tuta originariamente proposta per il personaggio interpretato da Iman Vellani. Nello scatto infatti, a differenza del costume che abbiamo visto sul grande schermo, Vellani indossa una tuta blu ma con dettagli color argento metallizzato. Ma non solo perché si vede chiaramente come la tuta fosse persino prevista di casco, poi eliminato nella versione definitiva.

Non è il solo elemento ad aver subito variazioni nel corso della turbolenta gestione di The Marvels: pare, infatti, che ci fossero tutte le intenzioni di far morire Captain Marvel. Ma questo non è successo lasciando intendere che ci fosse la volontà di mandare avanti il personaggio: tuttavia Brie Larson non è sicura di tornare nell'MCU. Avrà inciso l'incredibile flop dei Marvel Studios? The Marvels ha occupato un ruolo fondamentale all'interno della timeline dell'MCU, con importanti ripercussioni sulla saga del Multiverso. Nonostante commenti positivi da parte della critica, la film non ha brillato al cinema ma potrebbe capovolgersi tutto in streaming.