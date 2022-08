The Marvels: le foto dal set anticipano una potenziale invasione di Flerken

Come ben ricorderete, un Flerken di nome Goose è stato visto l'ultima volta in Captain Marvel, ma The Marvels potrebbe presentare un'intera cucciolata di alieni simili a gatti.

Secondo quanto riferito, le foto dal set di New York mostrerebbero un membro della troupe degli effetti visivi insieme a tre oggetti di scena simili a gatti simili ai Flerken. I Flerken sono una razza aliena intelligente e simile a un felino introdotta per la prima volta in Captain Marvel del 2019. Le foto sono state condivise da The Cosmic Circus.

Le immagini sono state scattate all'interno o nelle vicinanze del Battery Park di New York e mostrano il membro dell'equipaggio posizionare gli oggetti di scena in vari luoghi all'interno. Non viene fornito alcun contesto, ma le immagini sono una forte indicazione del ritorno dei Flerken in The Marvels, che potrebbe essere un musical.

In Captain Marvel, un Flerken di nome Goose è stato il compagno della scienziata Kree Mar-Vell, interpretato da Annette Bening. La creatura aliena ad un certo punto ingoia il Tesseract, inoltre graffia il Nick Fury di Samuel L. Jackson, fornendo così l'origine della perdita dell'occhio del personaggio. Nella scena post-crediti del film, Goose rigurgita il Tesserract sulla scrivania di Fury.

In attesa di nuovi aggiornamenti sul film, vi ricordiamo che Brie Larson e Iman Vellani hanno inaugurato insieme l' Avengers Campus.