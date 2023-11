The Marvels, quanto è forte adesso Monica Rambeau rispetto al resto del MCU?

Archiviato anche The Marvels nella saga del Marvel Cinematic Universe è il momento di fare qualche analisi ex post di come sono cambiati i personaggi protagonisti: fra questi c'è Monica Rambeau, i cui poteri sono decisamente cambiati dall'inizio alla fine del film.

Come avrete già letto faremo spoiler sulla fine di The Marvels, perciò siete ampiamente avvertiti. Ne avevamo già parlato riguardo a quanto è forte Captain Marvel al momento, ma Carol Danvers non è l'unica uscita cambiata dopo il film di Nia DaCosta.

Anzi, a conti fatti è proprio Monica Rambeau a risultare quella più consapevole dei suoi poteri e che soprattutto riceve anche una sorta di power up sul finire di The Marvels, dato proprio dal connubio delle forze di Kamala Khan e Carol Danvers.

Il personaggio di Teyonah Parris è infatti stato in grado di chiudere uno squarcio dimensionale enorme dopo che ha assorbito i poteri delle altre due eroine veicolati dai bracciali. Un livello quindi nettamente superiore rispetto a quello che poteva fare prima e che fa sorgere il dubbio: è più forte lei adesso di Captain Marvel?

Sul finire di The Marvels decisamente sì, ma rimane la domanda fatidica: Monica manterrà quel mix di poteri per sempre o era solo un power up momentaneo che si sapeva già sarebbe svanito? Visto il delicato bilanciamento dei livelli di forza nel Marvel Cinematic Universe propendiamo più per la seconda ipotesi, restando sempre sicuri che Monica ha imparato a controllare i suoi poteri e che hanno tutta l'aria di potersi evolvere ancora a prescindere da Captain Marvel e Ms. Marvel.

Resta tra l'altro da vedere se e come si allenerà ancora data la sua permanenza in un'altra dimensione che potrebbe avere tutte le carte in regola per aiutarla a diventare ancora più forte.

E voi siete d'accordo con questa analisi su Monica Rambeau? Diteci la vostra opinione nei commenti, noi vi lasciamo a come si collega The Marvels con Secret Invasion.