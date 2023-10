The Marvels sarà un flop? Previsto un esordio box office inferiore ad Ant-Man Quantumania

A pochi giorni dalla pubblicazione del nuovo teaser trailer di The Marvels, per il prossimo film del Marvel Cinematic Universe dei Marvel Studios arrivano online anche le prime previsioni di incasso per il week-end di debutto al box office domestico.

Secondo le nuove previsioni al botteghino fornite da Box Office Pro, l'imminente uscita del film The Marvels, prevista per il 10 novembre, non sarà tra le più eccezionali di sempre per la saga, almeno in Nord-America: stando ai primi dati, infatti, il film - un sequel di Captain Marvel, WandaVision e Ms Marvel, ambientato nel presente e quindi dopo gli eventi di Avengers: Endgame - avrà un'apertura a livello nazionale compresa tra i 50 e i 75 milioni di dollari, di molto inferiore al sensazionale debutto da 153,4 milioni di dollari col quale il pubblico salutò l'uscita di Captain Marvel nel 2019.

In aggiunta, va anche notato che le prevendite sono diminuite del -69% rispetto a quelle di Guardiani della Galassia Vol. 3, l'ultimo film scritto e diretto da James Gunn per il Marvel Cinematic Universe, e del -72% rispetto Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il terzo episodio del franchise di Ant-Man, il primo legato alla Saga del Multiverso. Cifre non esattamente esaltanti, specialmente considerato il budget di produzione di The Marvels.

Brie Larson e le sue nuove compagne d'avventura riusciranno a ribaltare la situazione? Il box office domestico di The Marvels sarà aiutato da quello dei mercati internazionali? Staremo a vedere.