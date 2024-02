The Marvels, il finale alternativo prevedeva una clamorosa morte!

The Marvels è da poco disponibile su Disney+: in occasione dell'uscita del film sulla piattaforma streaming, scopriamo alcuni dettagli del finale alternativo.

La star di The Marvels Zawe Ashton ha rivelato come alcune scene, che potrebbero essere incluse nella versione blu-ray, siano state cambiate nel final cut del film: ma durante l'intervista con Phase Zero Spotling, l'attrice ha anche rivelato l'esistenza di una scioccante versione del finale in cui Carol Danvers avrebbe potuto addirittura perdere la vita. In The Marvels Carol, Monica Rambeau e Kamala Khan hanno la meglio su Dar-Benn, che morirà per autocombustione. Nel finale alternativo, anche Danvers va incontro al destino della villain, prendendo fuoco insieme a lei.

"Esiste un altro finale che abbiamo girato dove io e Brie siamo nello spazio e loro [Carol e Dar-Benn] muoiono insieme. Sì, esistevano un paio di piani diversi, penso". Ma se nella versione finale Carol sopravvive, il destino di Dar-Benn era segnato fin dal principio in ogni universo possibile: "Ci sarebbe sempre stata una morte epica. Non vogliamo pensare "L'ha sconfitta? È finita? È destinata a vivere per l'eternità con questi sensi di colpa? O avrà questo momento di redenzione dove Dar-Benn è fuori dai giochi? È davvero un arco di redenzione per quel personaggio [Carol Denvers]" ha dichiarato Ashton. Qui potete trovare la nostra recensione di The Marvels.