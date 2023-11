The Marvels, nel nuovo film MCU ci sarà anche il supereroe Blue Marvel?

The Marvels è il prossimo film del Marvel Cinematic Universe e riunirà, al fianco di Monica Rambeau, nota nei fumetti come Spectrum ma legata al soprannome 'Marvel', anche le supereroine Captain Marvel e Ms Marvel: a questo punto, mancherebbe all'appello soltanto Blue Marvel.

Conosciuto anche con il suo vero nome Adam Brashear, Blue Marvel è diventato negli ultimi anni uno dei supereroi Marvel preferiti dai fan, in gran parte per merito della sua inclusione nei vari fumetti di Al Ewing acclamati dalla critica e dal pubblico. Il personaggio è spesso considerato uno dei personaggi più forti della Casa delle Idee, ed è considerato praticamente onnipotente grazie ai suoi vari poteri basati sulle radiazioni: è stato creato da Kevin Grevioux e Mat Broome ed è apparso per la prima volta nell'albo Adam: Legend of the Blue Marvel #1 del novembre 2008, ma il suo nome in passato è apparso anche in merito al film The Marvels.

All'inizio della pre-produzione di The Marvels, infatti, diverse voci di corridoio avevano anticipato che la star di John Wick: Capitolo 4 Shamier Anderson si fosse unita alla produzione: tuttavia, anche dopo l'ultimo trailer ufficiale di The Marvels, che si è unito ai precedenti due filmati promozionali integrali e ai tantissimi teaser trailer e poster, l'attore non è ancora apparso nella campagna di marketing del film targato Marvel Studios: molti fan si sono insospettiti, e sebbene sia sempre possibile che l'attore sia stato escluso dal progetto, molti sono convinti che la Marvel lo stia tenendo nascosto per una grande sorpresa.

Il pubblico lo scoprirà da domani 8 novembre, giorno d'uscita di The Marvels nelle sale cinematografiche italiane.