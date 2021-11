The Marvels: il nuovo film MCU con Brie Larson ha terminato le riprese

Mentre i fan continuano a domandarsi chi sarà il villain di The Marvels, dal set del nuovo film del Marvel Cinematic Universe con protagonista Brie Larson arriva la notizia della conclusione delle riprese principali.

A poche ore dall'annuncio della fine delle riprese di Antman and The Wasp Quantumania, quindi, anche un altro blockbuster Marvel Studios si avvicina di un altro passo al completamento: come segnalato dal sempre attento Murphy's Multiverse, noto portale vicinissimo al mondo dei cinecomics, l'account fan dell'attrice protagonista Brie Larson ha pubblicato su Twitter una serie di storie Instagram mostrate dai membri della troupe, che hanno annunciato la fine della produzione. La prima immagine, come potete vedere di seguito, mostra il ciak del film con le firme del cast e della troupe; l'altra foto invece sembra mostrare un capo di abbigliamento, molto probabilmente una giacca oggetto di scena o un souvenir di fine riprese, ed è accompagnata da un testo che recita: "160 giorni dopo e abbiamo finito".

Il film servirà come sequel di Captain Marvel, e includerà nel cast anche Monica Rambeau (interpretata Teyonah Parris) vista in WandaVision e Kamala Khan (interpretata da Iman Vellani) che esordirà nella serie Ms. Marvel, prevista per il 2022. Ricordiamo che The Marvels è diretto da Nia DaCosta e uscirà nelle sale il 17 febbraio 2023.

