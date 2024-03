The Marvels, il film Marvel più contestato al cinema, è un grande successo in streaming

Lo abbiamo visto accadere più volte in passato, e adesso si è ripetuto con il criticatissimo The Marvels dei Marvel Studios: dopo il flop nelle sale cinematografiche, infatti, il film MCU è diventato un grande successo in streaming.

Secondo i dati raccolti per la settimana dal 5 all'11 febbraio, infatti, The Marvels è stato il film più visto su qualsiasi servizio di streaming con ben 558 milioni di minuti guardati: seguono American Assasian su Netflix (515 milioni di minuti), Orion and the Dark su Netflix (389 milioni di minuti), The Super Mario Bros. Movie su Netflix (356 milioni di minuti), Made in Italy su Netflix/Hulu (323 milioni di minuti), Love, Stalker, Killer su Netflix (303 milioni di minuti), Ready Player One su Netflix (292 milioni di minuti), Seraphim Falls su Netflix (233 milioni di minuti), The Vow su Netflix (228 minuti) ed Elemental su Disney+ (217 milioni di minuti).

Ricordiamo che, al momento dell'uscita, The Marvels ha ottenuto un punteggio della critica del 62% e un punteggio del pubblico dell'82% su Rotten Tomatoes, ma ciò non ha aiutato la corsa del film al botteghino, dato che è diventato il primo grande flop nella storia dei per i Marvel Studios, con incassi bassissimi rispetto ad un budget di produzione lievitato fino a 250 milioni di dollari.

