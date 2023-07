The Marvels, il film con Brie Larson sarà un sequel o un prequel di Secret invasion?

The Marvels porterà in scena una squadra di eroine tutta al femminile che avrà l’arduo compito di risollevare il mondo dei cinecomic che non sta certo passando un momento troppo roseo, sia dal punto di vista commerciale che dell’apprezzamento da parte dei fan. Un lungo articolo di Entertainment Weekly colloca temporalmente il nuovo film nell’MCU.

Dopo avervi mostrato il grande trio di The Marvels in una bellissima foto ufficiale, riportiamo l’analisi della timeline presente nel bellissimo approfondimento della rivista sulla nuova opera di Nia DaCosta che si posizionerà all’interno del Marvel Cinematic Universe dopo Captain Marvel, Endgame e Secret Invasion.

Già sappiamo quindi che gli eventi raccontati nel film seguiranno quelli della serie in programmazione su Disney+ che sta ribaltando l’universo cinematografico Marvel con delle rivelazioni inattese e, in qualche modo, possiamo essere certi della sopravvivenza di Fury anche prima di aver visto l’ultimo episodio dello show.

The Marvels vedrà protagoniste Brie Larson nei panni di Carol Danvers, Teyonah Parris in quelli di Monica Rambeau e Iman Vellani in quelli di Kamala Khan, con il ritorno dell’ormai onnipresente Nick Fury di Samuel L. Jackson.

In attesa di capire se il nuovo film Marvel potrà essere una svolta per le storie al femminile e più in generale per un mercato delle trasposizioni dai fumetti, in difficoltà, vi lasciamo alle parole di Brie Larson a proposito di quanto The Marvels farà piangere il pubblico.