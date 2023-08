The Marvels, il film con Brie Larson è salvo? La risposta di Disney sul possibile rinvio

The Marvels sarà rinviato? A causa degli scioperi di Hollywood i fan di Brie Larson hanno temuto il peggio, dato che attualmente gli attori SAG sono impossibilitati a fare pubblicità ai propri film in uscita, ma ora Disney ha fornito una risposta ufficiale a proposito di questa situazione.

Come già anticipato dalla nostra notizia riguardante il possibile rinvio di Deadpool 3 a data da destinarsi, infatti, The Marvels compare nel nuovo calendario delle uscite Disney che riguarda i prossimi appuntamenti con la sala cinematografia nel periodo che va da settembre 2023 a giugno 2024: sebbene Deadpool 3, le cui riprese sono state interrotte proprio a causa degli scioperi, è stato apparentemente fatto fuori dall'elenco, The Marvels è fisso alla sua uscita di novembre, cosa che a questo punto dovrebbe garantire l'uscita del film a prescindere dalla situazione degli scioperi.

Vale a dire che, si, è lecito pensare che anche qualora le proteste dovessero continuare fino a novembre, Disney andrà fino in fondo con l'uscita di The Marvels rinunciando alla sponsorizzazione fornita da Brie Larson, Samuel L. Jackson e il resto del cast con interviste sia video che scritte e post sui social network.

Vi ricordiamo che in Italia The Marvels è atteso per l'8 novembre, distribuito da The Walt Disney Company Italia.