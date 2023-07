The Marvels, il film con Brie Larson sarà rinviato al 2024? Ecco per quale motivo rischia

Dopo i rumor sul possibile rinvio al 2024 di Dune 2 e Aquaman 2 da parte di Warner Bros Discovery, pare che anche Disney stia iniziando a riflettere sui possibili benefici che arriverebbero rinviando alcuni film in uscita al 2024, e tra questi c'è anche The Marvels.

Il nuovo film del Marvel Cinematic Universe con protagonista l'attrice premio Oscar Brie Larson, previsto attualmente per l'8 novembre 2023, secondo Bloomberg potrebbe 'dover' slittare al 2024, dato che diversi addetti ai lavori Disney hanno dichiarato che la società sta cercando di posticipare diversi film del 2023 a causa dello sciopero di sceneggiatori e attori attualmente in corso ad Hollywood: il motivo principale alla base di questa decisione è il fatto che, durante lo sciopero, per gli artisti e i team creativi hanno il divieto di promuovere i loro film, su richiesta del sindacato, cosa che rischierebbe di intaccare gli interessi della Disney.

Tuttavia va specificato che al momento non è stata presa alcuna decisione e che la situazione è ancora in bilico: altri addetti ai lavori, infatti, hanno suggerito che The Marvels potrebbe ancora uscire a novembre, dato che la campagna marketing del film è partita ormai da diverso tempo.

A questo proposito, vi rimandiamo al nuovo trailer di The Marvels pubblicato la settimana scorsa.