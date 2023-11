The Marvels, I fan sono sicuri: il nuovo trailer ha spoilerato il cameo di Valchiria

Gli ultimi teaser trailer di The Marvels stanno svelando diverse anticipazioni sul prossimo film della saga del Marvel Cinematic Universe, tanto che i fan adesso sono convinti che un nuovo spot ha fatto spoiler sul ritorno di Tessa Thompson nei panni di Valchiria.

Come potete vedere nelle immagini raccolte sul social network X e disponibili nel post in calce all'articolo, in uno degli ultimi teaser trailer di The Marvels si può vedere chiaramente una figura femminile appare attraversare il Bifrost: il filmato promozionale fa ai fan almeno la grazia di non svelare la vera identità del personaggio destinato a comparire durante gli eventi del film, ma ormai i dubbi sono pochissimi e gli appassionati sono certi che la Valchiria di Tessa Thompson tornerà nel nuovo film della Fase 5. I

L'ultima volta che Tessa Thompson è stata vista nei panni dell'asgardiana Valchiria è stato durante gli eventi di Thor: Love & Thunder, quarto film della saga di Thor con protagonista Chris Hemsworth (nel quale Valchiria, nel frattempo diventata la Regina di Asgard, ha contribuito a sconfiggere il malvagio Gorr il Macellatore di Dei), ma le indiscrezioni sul suo possibile ritorno in The Marvels si sono fatte insistenti negli ultimi giorni. Curiosamente, di un team-up tra Valchiria e Captain Marvel si parla fin dai tempi di Avengers: Endgame, con molti fan che sognano addirittura una relazione sentimentale tra le due supereroine.

The Marvels farà qualche passo in più verso questa direzione? Staremo a vedere. Il film uscirà l'8 novembre prossimo in Italia.