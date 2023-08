The Marvels, i fan nel panico per la breve durata: 'Sarà un fallimento'

Da quando è trapelata la durata di The Marvels, i fan sono andati nel panico più totale. Con le premesse del momento, il nuovo film è sulla strada giusta per essere uno dei più brevi nel MCU.

"The Marvels is currently 1 hour 38 minutes.

Credits at 1 hour 33 minutes.

This isn't final

#themarvels".

Così si legge sul post Twitter di riferimento (che vi abbiamo allegato in calce). Tolti i 5 minuti di titoli di coda, il film durerebbe un'ora e mezza. I fan sono convinti che questo non sia abbastanza tempo per un film per supereroi. Neanche Thor: The Dark World, o L'incredibile Hulk (un'ora e cinquantadue) sembrano aver raggiunto questo numero. Ma anche su questo l'audience è abbastanza divisa. Infatti c'è chi tra i fan sostiene che un'ora e mezza sia sufficiente per lo sviluppo di una trama, per quanto sia ricca d'azione.

Voi cosa ne pensate? 1 ora e mezza è abbastanza come durata? O pensate che un film del genere debba durare di più? Come al solito, lasciateci un commento per farci sapere la vostra opinione!

In attesa di ulteriori aggiornamenti sulla durata effettiva del film, non ci resta che aspettare l'uscita di The Marvels (l'8 Novembre) anche se aleggia un rinvio di data per marzo 2024.