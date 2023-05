The Marvels: I fan Marvel si dissociano dall'odio antifemminista verso Brie Larson

Il nuovo trailer di The Marvels ha acceso la parte più critica dei fan del Marvel Cinematic Universe e, mentre sappiamo che lo stesso tipo di reazione non ha in alcun modo rallentato la corsa di Captain Marvel al box office, la coscienza del fandome dei cinecomic sembra pian piano risvegliarsi dall’odio dimostrato nei confronti dell'attrice.

Le dichiarazioni di Brie Larson in favore delle minoranze e della lotta femminista hanno risvegliato gli istinti più beceri di coloro che in qualche modo si sono sentiti minacciati da una presa di posizione tanto forte da risultare probabilmente legittima ancora oggi nel 2023.

A dispetto di come la si possa pensare nel merito, sembra che, finalmente, la rete, o almeno una parte di quell’ecosistema incredibile che è la rete, abbia cominciato a interrogarsi su quanto certe considerazioni sulle idee politiche e sociali di un qualsiasi attore dovrebbero rimanere fuori dal contesto cinematografico in senso stretto.

Un post di un utente su Reddit ha analizzato come, nonostante il trailer di The Marvels abbia ricevuto, come da attese, una serie di commenti negativi, sembrano latitare su Youtube, tutta quella serie di video di risposta alla Larson che tanto hanno fruttato in termini di popolarità a content creator lontani dalle prese di posizione dell’attrice.

In un 2023 in cui le posizioni pro e contro Woke generano polemiche riguardo praticamente qualsiasi produzione culturale e cinematografica (basterebbe analizzare gli insulti razzisti al rilascio del primo trailer di La Sirenetta), una presa di coscienza da parte del pubblico e la volontà di abbassare i toni almeno da una parte dei fan del Marvel Cinematic Universe, potrebbero segnare un punto di svolta fondamentale all’interno di un dibattito evidentemente molto sentito ma che necessita di una autoregolamentazione che lo mantenga civile e rispettoso di qualsiasi idea.

Sperando in un cambio di direzione in tal senso e sicuri del fatto che l’arte e gli artisti, in quanto tali, siano chiamati a veicolare messaggi per definizione, non vediamo l’ora di conoscere la risposta del pubblico all’uscita del nuovo film Marvel.

Il nuovo film della Casa delle Idee uscirà a Novembre, e in attesa di poterlo vedere nelle sale vi lasciamo un’anticipazione sul nuovo villain di The Marvels.