The Marvels, una fan art diventa virale: l'inaspettata reazione di Brie Larson

Sono terminate da un po' le riprese di The Marvels, secondo capitolo dedicato a Carol Danvers - alias Captain Marvel - che vedrà confluire anche il personaggio di Kamala Khan di Ms. Marvel. Sono più di qualcuno i fan che fremono per l'uscita, tanto che un banale esperimento sui social è diventato virale grazie a Brie Larson.

Sono finite da poco più di una quindicina di giorni le riprese di The Marvels, forse con grande sollievo della sua protagonista, Brie Larson, che nell’ultimo periodo – come mostrato da lei stessa – si è sottoposta ad allenamenti intensissimi per The Marvels, che le richiedeva ovviamente una forma fisica impeccabile per vestire al meglio il costume di Captain Marvel. I fan sono rimasti a bocca aperta per l’impressionante regime di allenamenti mostrate sui social media dalla vincitrice dell’Oscar come Miglior Attrice Protagonista nel thriller drammatico Room.

A suo tempo, anche a causa dell’uscita posizionata esattamente fra Intinity War ed Endgame, Captain Marvel guadagnò oltre un miliardo di dollari al botteghino, diventando così uno dei film non Avengers con il maggior incasso nella storia dell’MCU. Ma non sarebbe ingiusto suggerire che i fan non tengono il film sulle origini di Carol Danvers in grande stima. Qualcosa che il cast e la troupe cercheranno di correggere quando la seconda puntata arriverà, nel febbraio 2023.

Ciò non significa che il personaggio non sia privo di uno zoccolo duro di fan più affezionati. Gli stessi che, di recente, hanno realizzato e postato a mezzo social una strana fan art leggermente pasticciata che trovate in calce all’articolo. Invece di ignorarla o criticarla, la stessa Brie Larson è intervenuta ricondividendo il post twitter e ironizzando sul proprio carattere. A quel punto, niente avrebbe potuto bloccare la diffusione del suo ritratto come Captain Marvel.

Naturalmente, i meme hanno iniziato a fioccare numerosi, con diversi intraprendenti appassionati di Photoshop che hanno rimontato vari poster e immagini promozionali di Captain Marvel per sostituire il volto di Larson alla versione meno realistica che ha attirato l'attenzione di Internet. Probabilmente, possiamo aspettarci che la mania riaffiori man mano che ci avvicineremo all'uscita. Anche se, però, la strada è ancora lunga. Voi lo aspettate? Ditecelo nei commenti!