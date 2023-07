The Marvels, l'esplosivo nuovo trailer cela un grosso indizio sulla Saga del Multiverso

Come promesso, dopo la pubblicazione delle recenti nuove foto ufficiali di The Marvels, i Marvel Studios hanno finalmente diffuso il nuovo trailer ufficiale dell'attesissimo prossimo film del Marvel Cinematic Universe.

Il trailer del 'quadruplo-sequel' - oltre ad essere un sequel di Captain Marvel, WandaVision e Ms Marvel, The Marvels sarà anche un sequel di Secret Invasion - tre la tante scene esplosive e i consueti toni leggeri delle commedie d'azione Marvel, nasconde in bella vista anche un grosso indizio sulla Saga del Multiverso, dato che il misterioso bracciale-artefatto che molti fan reputano fondamentali per il proseguimento della grande trama generale di Kang il Conquistatore e degli universi paralleli sembrerebbe giocare un ruolo fondamentale anche in questo nuovo capitolo.

Nel film Marvel Studios The Marvels, che arriverà l’8 novembre nelle sale italiane, Carol Danvers alias Captain Marvel ha recuperato la propria identità dai tirannici Kree e si è vendicata della Suprema Intelligenza. Ma a causa di conseguenze impreviste, Carol deve farsi carico del peso di un universo destabilizzato: quando i suoi compiti la portano in un wormhole anomalo collegato a un rivoluzionario Kree, i suoi poteri si intrecciano con quelli della sua super fan di Jersey City Kamala Khan, alias Ms. Marvel, e con quelli della nipote di Carol, il capitano Monica Rambeau, diventata ora un’astronauta S.A.B.E.R.. Insieme, questo improbabile trio deve fare squadra e imparare a lavorare in sinergia per salvare l'universo.

The Marvels è interpretato da Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani e Samuel L. Jackson, oe include anche Zawe Ashton e Park Seo-joon. Il film è diretto da Nia DaCosta e prodotto da Kevin Feige, con la sceneggiatura firmata da Megan McDonnell, Nia DaCosta, Elissa Karasik e Zeb Wells. Che cosa ne pensate di questo secondo trailer ufficiale? Ditecelo nei commenti.