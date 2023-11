In The Marvels doveva esserci Adam Warlock! La rivelazione di Nia DaCosta

Se dovessimo tirare ad indovinare, sicuramente potremmo dire che The Marvels non è di certo il film MCU più atteso degli ultimi tempi. Le motivazioni possono essere le più varie ma l'unica certezza è che ha comunque una grande responsabilità: rialzare l'asticella qualitativa della Marvel al cinema.

Nel mentre che però sapevamo da diverso tempo che The Marvels sarà il film più breve mai realizzato fino ad ora di questo universo, non eravamo a conoscenza di un dettaglio che forse avrebbe potuto risollevare l'hype di molti nei confronti di questa pellicola.

Infatti, secondo quanto riportato dalla stessa regista Nia DaCosta in una recente intervista, in origine la storia di questo sequel comprendeva anche la presenza di Adam Warlock.

Tuttavia però questo non è accaduto, in quanto al tempo ancora non si sapeva che il personaggio sarebbe stato introdotto in Guardiani della Galassia Vol. 3. Sicuramente sarebbe stato interessante vedere interagire sullo schermo questo temibile avversario con le tre protagoniste di The Marvels.

Non sappiamo però quali sarebbero state le dirette implicazioni di Warlock nel film, o se il suo destino sarebbe cambiato o meno rispetto a quanto visto nel film di James Gunn. Voi che ne pensate?

