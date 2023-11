The Marvels diventerà un cult nonostante il flop? I fan difendono il film

The Marvels raccoglie un record negativo dopo l'altro: le previsioni iniziali hanno fatto centro e nel parlare del sequel di Captain Marvel non possiamo che menzionare anche la disastrosa gestazione del film e di come "miracolosamente" sia arrivato nelle sale. Tuttavia, i fan in The Marvels ci credono ancora.

The Marvels segna il futuro dell'MCU e proprio per questo motivo è un tassello importante per gli snodi futuri del franchise. Tanto che il fandom più accanito non vuole concentrarsi troppo sui risultati deludenti al botteghino (attribuiti a una strategia marketing sottotono) bensì si appella alla possibilità che il nuovo film con Carol Danvers, Monica Rambeau e Kamala Khan possa trovare, seppur più avanti, la propria rivincita.

Sui social il dibattito si è acceso: i più affezionati a Captain Marvel sostengono il nuovo film con Brie Larson, altri invece tendono a evidenziare i difetti del film, al di là dell'importanza della clamorosa scena post-credit.

