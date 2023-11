The Marvels sarà 'disorientante' per i fan: è stata la regista a volerlo

L'immedesimazione nei protagonisti di un film è spesso un passaggio essenziale per godersi al meglio l'esperienza: proprio a ciò vuole puntare Nia DaCosta con The Marvels, almeno stando a quanto dichiarato in queste ore dalla regista del nuovo e già particolarmente discusso film con Brie Larson, Teyonah Parris e Iman Vellani.

Dopo aver svelato di aver pensato ad Adam Warlock per The Marvels, DaCosta ha infatti espresso la sua volontà di far sì che il film risulti straniante per gli spettatori esattamente come per le sue protagoniste: "Per loro lo switch è così disorientante, quindi volevo che la gente si immedesimasse nella loro esperienza. Ognuna di loro prova sensazioni completamente diverse quando cominciano ad avvenire gli scambi, quindi volevo che per i fan fosse disorientante come lo è per loro" sono state le sue parole.

Per quanto riguarda la necessità di essere preparati sul resto dell'MCU, DaCosta ha aggiunto: "Abbiamo Ms. Marvel (la serie), Captain Marvel, WandaVision, quindi è stato un continuo cercare di capire: 'Ok, quanta roba ha bisogno di sapere la gente?'. Non vogliamo che le persone debbano per forza vedere altra roba, ma siamo onesti, questo è il 33esimo film di un universo cinematografico". A tal proposito, ecco una lista dei film e delle serie da vedere per prepararvi a The Marvels.