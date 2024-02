The Marvels su Disney+, quanto è importante il film con Brie Larson per il futuro del MCU?

Quanto è importante The Marvels per il futuro del MCU? Il nuovo film Marvel Studios The Marvels arriva oggi in streaming su Disney+, nella speranza di riscattarsi dopo il flop al box office.

Il film, in assoluto il più leggero del Marvel Cinematic Universe, rappresenta allo stesso tempo un sequel di Captain Marvel e delle serie tv WandaVision e Ms Marvel, e vede le tre protagoniste Carol Danvers, Kamala Khan e Monica Rambeau costrette a fare squadra dopo che un misterioso wormhole collegato ad una guerriera Kree rivoluzionaria intreccia inspiegabilmente i loro poteri, causando teletrasporti a catena ogni volta che le supereroine utilizzano le proprie abilità.

Nonostante il buon successo di critica The Marvels non è riuscito ad attirare il pubblico nelle sale cinematografiche, e a causa delle enormi spese di budget il film si è rivelato un grosso insuccesso commerciale per i Marvel Studios, tuttavia la sua fama è aumentata anche grazie a due popolarissimi finali che hanno posto le basi per il futuro della Saga del Multiverso e oltre: il primo, e vi ricordiamo che questo articolo è contrassegnato come SPOILER, vede Ms Marvel far visita a Kate Bishop, la nuova Occhio di Falco interpretata da Hailee Steinfeld, proponendole di formare un nuovo team di giovani supereroi, chiaro riferimento agli Young Avengers; il secondo invece, ancor più interessante in ottica futura, vede la partecipazione degli X-Men della Fox, nello specifico quella del mutante Henry McCoy, alias Bestia, interpretato nuovamente da Kelsey Grammer.

Secondo i rumor questa sottotrama proseguirà in Deadpool 3 e avrà grosse ripercussioni nella Saga del Multiverso, con gli originali X-Men che contribuiranno alla guerra contro Kang prima di lasciare campo ai futuri X-Men del MCU, che dovrebbero essere al centro della prossima Saga.

The Marvels è disponibile da oggi su Disney+.