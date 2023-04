The Marvels, Disney conferma l'identità del nuovo villain MCU: è legato a Silver Surfer!

Il primo trailer ufficiale di The Marvels pubblicato dai Marvel Studios nelle scorse ore ha lasciato intravedere un nuovo villain che verrà introdotto nel Marvel Cinematic Universe durante gli eventi del film con Brie Larson, e dopo tante speculazioni ora la Disney ha confermato la sua identità.

Secondo la cartella stampa ufficiale fornita da Disney, infatti, il villain di The Marvels sarà signore della guerra Kree Dar-Benn, che sarà interpretato dall'attrice Zawe Ashton: il personaggio in questione ha debuttato per la prima volta nei fumetti degli anni '90 come parte della serie di "Silver Surfer".

Nel corso della sua storia editoriale, tuttavia, Dar-Benn ha avuto poche apparizioni, quindi è probabile che il passaggio in live-action del personaggio sarà in gran parte frutto della fantasia degli autori dei Marvel Studios e non basato su un arco narrativo specifico. Nel trailer, il personaggio può essere visto indossare un braccialetto simile a quello che Kamala Khan (Iman Vellani) ha trovato durante gli eventi di Ms. Marvel, un dettaglio che sarà sicuramente esplorato nel prossimo blockbuster Disney.

Per altre letture sul nuovo film con l'attrice premio Oscar Brie Larson, vi ricordiamo che nelle scorse ore è stata svelata la data di uscita di The Marvels per il mercato italiano: cliccate sul link evidenziato per saperne di più.