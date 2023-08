The Marvels e quel diavolo di gatto: ecco la cosa più impertinente che Goose ha fatto

La Marvel nei suoi film inserisce delle vere e proprie mascotte che diventano simboli delle pellicole. Questo è successo anche con Captain Marvel dove, tra i protagonisti della storia, c'è un simpatico e dolcissimo gatto, Goose che si rivelerà essere più di un animale domestico.

Mentre si è scoperto che la maggior parte della scene di Goose sono state realizzate in CGI, non si può far altro che raccontare le divertenti storie riguardo i gatti che sono stati usati per interpretare la versione "felina" dello strano alieno. L'addestratore di gatti Jo Vaughan ha raccontato che sono stati scelti due esemplari per interpretare il personaggio. Il primo Nemo, è stato "usato" per il lavoro acrobatico mentre Tango è stato assunto per il lato "estetico".

L'addestratore ha ammesso che i gatti non sono particolarmente semplici da gestire su dei set a causa del loro carattere particolarmente indipendente e non tendente al compromesso. "La cosa più cattiva che uno di loro ha fatto è successa quando eravamo su uno dei set dove il terreno era piuttosto ghiaioso", ha raccontato. "Eravamo tutti pronti per partire e per loro era solo una gigantesca lettiera per gatti. Non è andato in bagno sul set, ma è uscito e ha iniziato subito a rotolarci dentro" ha concluso Vaughan.

In attesa dell'uscita di The Marvels è stato svelato che sarà un prologo dei prossimi capitoli dei film degli Avengers. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!