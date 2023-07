The Marvels, i cuccioli di gatto inseriti nel trailer sono una mossa davvero sleale!

Marvel ieri ha pubblicato il nuovo trailer di The Marvels, sequel di Captain Marvel, che mostra il ritorno di Brie Larson nel ruolo di Carol Danvers, al fianco di Iman Vellani e Teyonah Parris. Tra le sequenze del trailer ai fan non è sfuggito il dettaglio della presenza di Baby Flerken, che inteneriscono Kamala Khan.

I Baby Flerken fluttuano all'interno di una nave ma sembrano orfani di Goose, il più conosciuto tra i Flerken del franchise.

Nel breve spezzone non si comportano come Flerken ma come normalissimi gattini, tuttavia è probabile si trattino proprio di quelle creature aliene che ai gatti somigliano soltanto in parte. Per saperne di più sul film scoprite sul nostro sito alcune foto ufficiali di The Marvels.



Mary Livanos, produttrice esecutiva del film ha dichiarato che 'Goose ha in serbo parecchie cose nel corso della storia'. Ovviamente la presenza di gattini sul set ha catalizzato l'attenzione dei membri del cast e della crew.

"Il team era felice tutte le volte che i gattini erano in giro. Era come a Natale quando avevamo le nostre sequenze con i gatti più grandi. Ognuno aveva il proprio preferito".



Purtroppo, Brie Larson è allergica ai gatti, il che significa che tutte le scene che hanno coinvolto Goose con Carol Danvers erano in CGI:"Sono allergica. Spero cambi ma fin quando non sarà così gran parte del budget CGI andrà a me e al gatto" ha dichiarato l'attrice.



Non perdetevi l'esplosivo trailer di The Marvels, uno dei prossimi film del Marvel Cinematic Universe.