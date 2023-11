The Marvels, il crossover con Lofi Girl è ciò che vi occorre per un pomeriggio di relax!

The Marvels è un buon film, nonostante tutte le polemiche che ne hanno accompagnato l'uscita, e altrettanto entusiasmanti sono le iniziative per sponsorizzarlo: basti pensare a Higher. Further. Faster. Toghether., un meraviglioso brano Lofi pubblicato sul canale YouTube di MarvelMusicVEVO.

Il video, della durata di tre minuti, mostra Kamala Khan/Ms. Marvel (interpretata da Iman Vellani) mentre scrive su un quaderno, con l'immancabile gatto Goose a fare da sfondo sulla scia dell'iconica estetica Lofi. Altri dettagli, come gli adesivi sulla scrivania, il casco di Iron-Man e il calendario sullo sfondo, arricchiscono ulteriormente la visione della clip.

Per chi non conoscesse il Lofi, conosciuto anche come low-fi o musica a bassa fedeltà, si tratta di una produzione musicale che comprende le imperfezioni di un registratore e/o note fuori campo. Così facendo, l'ascoltatore si ritrova immerso in un "calore analogico" che lo riporta al passato. A proposito, sapevate dell'esistenza di Lo-Fi Player? Si tratta di uno strumento creato da Google per creare musica Chill Lofi con pochi click: il divertimento è assicurato!

Tornando a The Marvels, invece, il film diretto da Nia DaCosta è il trentatreesimo del MCU. Racconta la storia di Kamala Khan, Carol Danvers/Captain Marvel (Brie Larson) e Monica Rambeau (Teyonah Parris), le quali, per qualche inspiegabile motivo, si scambiano di posto ogni qualvolta che una delle tre utilizza i rispettivi poteri. Al momento, la pellicola ha un punteggio del 61% su Rotten Tomatoes.

The Marvel è al cinema dall'8 novembre 2023. Assisteremo mai a un sequel? Stando alle dichiarazioni di DaCosta nell'agosto 2023, l'ipotesi non è da escludere a priori.