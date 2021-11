The Marvels, il costume di Ms. Marvel nelle nuove foto dal set: vedremo anche i Kree?

Sono da poco terminate le riprese di The Marvels, il nuovo film del MCU che avrà per protagonista Brie Larson nel ruolo di Carol Danvers e in cui rivedremo anche Iman Velani nel ruolo di Ms. Marvel dopo l'uscita della serie. Grazie ad alcune foto trapelate dal set negli ultimi giorni di riprese possiamo dare un'occhiata al costume di quest'ultima.

Le immagini sono visibili anche in calce alla notizia, e la più interessante è probabilmente quella in cui Iman Velani è impegnata al trucco. Il costume che indossa è leggermente diverso da quello visto nel promo di Ms. Marvel: in particolare, il colore rosso sembra più pronunciato, sulle spalle compaiono alcuni elementi aggiuntivi, e anche la S sul petto ha una forma diversa.

Grazie a The Marvels, Nia DaCosta è la regista più giovane del Marvel Cinematic Universe, mentre, tornando alla foto con Iman Velani, un altro particolare interessante sul film potrebbe essere stato scoperto nella parte inferiore dell'inquadratura: si nota infatti un attore in un momento di riposo, con la pelle dipinta di blu come i soldati Kree. Il ritorno di questi ultimi nel MCU era dato per probabile, ma questa sembra proprio esserne la conferma ufficiale.

Quali sono le vostre aspettative su The Marvels? Siete curiosi di vedere Iman Velani in Ms. Marvel? Fatecelo sapere nei vostri commenti.