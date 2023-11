The Marvels, cosa guardare prima del nuovo film MCU?

Manca sempre meno al debutto di The Marvels, la stimolante quanto contestata trentaseiesima pellicola del Marvel Cinematic Universe; nell'attesa dell'8 novembre 2023, ecco quali prodotti MCU guardare per rinfrescarsi la memoria e, di conseguenza, godere al meglio del film diretto da Nia DaCosta.

Innanzitutto – com'è ovvio – menzioniamo Captain Marvel, il quale introduce la protagonista Carol Danvers e ne ripercorre la nascita dei sensazionali poteri; inoltre, mostra il legame di Danvers con Nick Fury, Monica Rambeau e l'Impero Kree. Altrettanto utile è la visione di Avengers: Endgame, considerando come la supereroina, col suo rapido ma determinante contributo, aiuti i Vendicatori nella lotta contro Thanos.

Per approfondire la storia di Kamala Khan, invece, è raccomandata la visione della serie TV Ms. Marvel, pubblicata su Disney+ dal giugno 2022 al luglio dello stesso anno. Nei sei episodi che la compongono, la protagonista trova un bracciale che le conferisce poteri mistici, per poi decidere di emulare i suoi idroli (tra cui Captain Marvel stessa). Se non l'avete ancora letta, ecco la nostra recensione di Ms. Marvel, una bomba nella prima parte e un enorme scivolone nella seconda.

Ricordiamo inoltre WandaVision (perché la storia di Wanda Maximoff e Visione introduce Monica Raumbeau, nei panni di un'agente dell'organizzazione SWORD) e Secret Invasion: la serie TV ideata da Kyle Bradstreet, infatti, è incentrata su un Nick Fury ormai disilluso, devastato dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Il personaggio tornerà anche in Captain Marvel, nel tentativo di rimediare allo strano fenomeno che coinvolge Carol Danvers, Kamala Khan e Monica Rambeau. Se, invece, l'avete già vista, ecco tutte le domande a cui Secret Invasion non ha risposto.